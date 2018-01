C'est l'heure du BIM: Fusillade à Marseille, les «pays de merde» de Trump et obsèques de France Gall

Une fusillade à la kalachnikov dans un quartier animé du centre de Marseille a fait un mort et un blessé grave jeudi 12 janvier, au soir. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Fusillade à la kalachnikov en plein centre de Marseille, un mort et un blessé grave

Une fusillade à la kalachnikov dans un quartier animé du centre de Marseille a fait un mort et un blessé grave ce jeudi soir. Les victimes circulaient vers 23 heures dans une Audi grise sur le parking de la place Jean-Jaurès, qui compte de nombreux bars et restaurants, lorsque des hommes leur ont tiré dessus depuis un autre véhicule, a détaillé le procureur de la République Xavier Tarabeux, qui s’est rendu sur place. La piste du règlement de comptes est privilégiée.

Donald Trump ne veut pas d’immigrants originaires « de pays de merde »

Le président américain a reçu des sénateurs démocrates et républicains pour tenter de trouver un accord afin de régulariser la situation des « dreamers », ces jeunes arrivés illégalement aux Etats-Unis quand ils étaient enfants. Alors qu’un démocrate proposait un compromis sur la protection pour les immigrés venant de certains pays d’Afrique, du Salvador et d’Haïti, notamment, Donald Trump a lancé, selon CNN et le Washington Post : « Pourquoi voulons-nous que toutes ces personnes originaires de pays de merde viennent ici ? » « Pourquoi avons-nous besoin de plus d’Haïtiens ? », aurait encore demandé le président.

Décédée dimanche 7 janvier à lâge de 70 ans, France Gall doit être inhumée ce vendredi, au cimetière de Montmartre, à Paris. France Gall reposera aux côtés de Michel Berger et de sa fille Pauline, décédée à 19 ans de la mucoviscidose. Depuis mercredi, le grand public pouvait venir rendre hommage et dire adieu à la chanteuse au funé­ra­rium du Mont-Valé­rien (Hauts-de-Seine). Les obsèques de France Gall se dérouleront, eux, « dans la plus stricte intimité », selon le souhait de la famille notamment celui de son fils, Raphaël.

L’interprète de Ella, elle l’a reposera dans le caveau familial que la chanteuse avait fait surmonter d'une étonnante structure : une cage de verre pensée comme une cage à oiseaux imaginaires dans laquelle pousse un cerisier du Japon. Paris Match a expliqué que France Gall trouvait les cimetières sinistres et voulait que sa tombe soit un espace de gaîté et de beauté.