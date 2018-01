Croissant, Baguette ou Macron? L’hommage boulanger de la télé suédoise au président français

Question viennoiserie à la télévision suédoise. — Twitter/@chabane_sarah

« Qui a été élu président de la France en mai 2017 ? » Ce n’est pas une question piège, mais elle a été posée vendredi dernier à la télévision suédoise, dans la version locale de l’émission Qui veut gagner des millions.

Devant la candidate, quatre réponses apparaissent : « Laurence Brioche », « Emmanuel Macron », « Louis Baguette » et « Jean-Marie Croissant », comme on peut le voir sur cette photo tweetée par Sarah Chabane, correspondante du Petit Journal Stockholm. Devant la difficulté, la candidate n'a pas flanché et a choisi la réponse B, accédant au palier des 3.000 euros.

Ces choix farfelus s’expliquent par la proximité du patronyme du chef de l’Etat avec une certaine pâtisserie ronde, qui provoque la confusion dans plusieurs pays. En mars dernier, une émission de télévision japonaise qui tentait de présenter les candidats à la présidentielle française avait exhibé un macaron rose pour évoquer le futur président.