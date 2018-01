Quand le Pentagone suggère d'achever les djihadistes à coups de pelle

Un responsable du Pentagone a suggéré d’achever les djihadistes de Daesh à coups de pelle s’ils ne se rendaient pas aux forces de la coalition, provoquant mercredi une mini-tempête sur les réseaux sociaux.

>> A lire aussi : Faut-il juger en France les djihadistes français capturés en Syrie ou en Irak?

Les combattants d'« ISIS doivent comprendre qu’ils ont deux options quand ils se retrouvent face à nous : se rendre ou mourir ! », a tweeté, en utilisant un acronyme en anglais utilisé pour le groupe Etat islamique, l’adjudant John Troxell qui représente le corps des sous-officiers au sein de l’état-major américain.

ISIS needs to understand their two options when facing us: surrender or die! Surrender & we will safeguard to due process. Otherwise we will kill with extreme prejudice, even if that means beating them to death with our entrenching tools!

#SEAC3 #DefeatDaesh #ISIS_SurrenderOrDie pic.twitter.com/unH7Mwk9t1