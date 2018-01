Etats-Unis: Raids de la police de l'immigration dans des épiceries à la recherche de sans-papiers

Des agents américains de l'immigration effectuent un contrôle dans une épicerie 7-Eleven de Los Angeles, le 10 janvier 2018. — Chris Carlson/AP/SIPA

L’administration Trump muscle son action contre l’immigration illégale. Au l’aube, mercredi, la police des services de l’immigration américaine (ICE) a mené mercredi des opérations dans une centaine d’épiceries de proximité de la chaîne 7-Eleven pour dissuader leurs gérants de faire travailler des immigrés clandestins, ont annoncé les autorités américaines.

Une centaine d’épiceries ont été contrôlées dans 17 Etats américains. Les managers et leurs salariés interrogés, et 21 personnes en situation irrégulière ont été arrêtés dans ces épiceries populaires, nouveau signe du durcissement de la politique migratoire américaine.

>> A lire aussi : Six mois de Trump au pouvoir: «Les sans-papiers vivent dans la peur»

« Envoyer un message fort »

« Les actions d’aujourd’hui ont permis d’envoyer un message fort aux commerces qui embauchent et emploient une main d’oeuvre illégale : l’ICE va appliquer la loi, et si vous l’enfreignez, vous serez tenus responsables », a déclaré Thomas Homan, directeur-adjoint de la police de l’immigration.

« Les commerces qui embauchent des travailleurs illégaux créent un facteur d’incitation pour l’immigration illégale, nous travaillons dur pour enlever cet aimant », a-t-il ajouté, dans un communiqué.

L’enseigne 7-Eleven Inc. a réagi en indiquant ne pas être responsable des embauches de ses magasins franchisés. « Les franchisés 7-Eleven sont des propriétaires de magasins indépendants et sont les seuls responsables de leurs employés », a commenté l’entreprise dans un communiqué. « 7-Eleven prend au sérieux le respect des lois sur l’immigration et a mis fin aux contrats de franchise avec les franchisés ayant violé la loi », précise-t-elle.