Pologne: Un avion de la compagnie aérienne Lot procède à un atterrissage d’urgence

Un atterrissage des plus périlleux. Un avion de la compagnie nationale polonaise Lot a fait un atterrissage d’urgence mercredi soir à l’aéroport international de Varsovie Okecie sans faire de victimes parmi les 59 passagers du vol en provenance de Cracovie (sud).

#Poland - LOT flight LO3924 landed without front landing gear in Warsaw airport https://t.co/0FH1q3hTJ4 pic.twitter.com/2wdeJ1XFxm via @g_larotwicki