«Spelacchio», l'arbre de Noël déplumé de Rome, sera recyclé

Il a été tourné en dérision pour ses branches dénudées : l’arbre de Noël installé comme chaque année dans le centre de Rome va connaître une seconde vie en servant d’abri pour de jeunes mamans, a annoncé ce mardi la mairie de la capitale italienne.

#Spelacchio, giovedì rimozione da piazza Venezia e “nuova vita”. Diventerà una casetta in legno per consentire alle mamme di accudire i bambini con fasciatoio, poltrona allattamento e tavolino da gioco per i piccoli. Una parte destinata a gadget ricordo https://t.co/gC8p1xdzGp pic.twitter.com/oVMUgxmUqZ