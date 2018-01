Suisse: Coupés du monde depuis deux jours, des touristes bloqués dans les Alpes ont commencé à évacuer

L’attente a pris fin pour les 13.000 touristes coupés du monde depuis deux jours à Zermatt, en Suisse. L’évacuation de la station alpine, bloquée en raison des chutes de neige, a commencé ce mercredi en hélicoptère, la ligne de train devant rouvrir plus tard que prévu.

Quelques vacanciers de cette station du canton du Valais (sud-ouest) avaient déjà pu profiter de ce pont aérien mardi, mais les vols avaient dû rapidement prendre fin à la tombée de la nuit.

« Ce matin, on a décidé de recommencer le pont aérien », les trains ne pouvant toujours pas circuler jusqu’à Zermatt, a déclaré à l’AFP un responsable de la station, Christian Zioerjen. Chaque touriste doit payer la somme d’environ 200 francs suisses (171 euros) pour profiter du voyage.

« C’est un pont aérien pour partir ou venir à Zermatt », a précisé Christian Zioerjen.

Un peu plus tôt, les autorités avaient annoncé qu’un premier train reliant Zermatt à Täsch, petit village situé à 6 km de la station, devait partir en fin de matinée, mais quelques instants plus tard ce train était annulé suite à la découverte d’importantes quantités de neige dans une galerie ferroviaire.

Update:

Despite the information of the Matterhorn Gotthard Bahn, the railway cannot operate as planned due to the difficult removal of snow between Täsch and Zermatt. The persons in charge are working hard on the reopening and are confident to open the railway in the afternoon.