Etats-Unis: Un professeur viré pour avoir montré des tableaux de nus à ses élèves

Un professeur américain a été renvoyé pour avoir montré des « images pornographiques » à ses élèves de 11-12 ans.

Dénoncé par un parent d’élève, Mateo Rueda a en effet montré à sa classe des tableaux de grands peintres italiens et français afin d’illustrer un cours sur les couleurs.

L’enseignant s’est appuyé sur un ensemble d’œuvres appelé « Art Box », une boîte parue aux éditions Phaïdon qui contient des cartes représentant chacune de grandes œuvres d’art.

L’enseignant avait entre autre sélectionné quatre œuvres des peintres italiens Pontormo et Modigliani (à qui l’on doit le tableau « Nu couché ») et des Français François Boucher et Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Mate Rueda affirme avoir rapidement retiré les images du paquet. Il justifie son geste en expliquant avoir voulu démontrer à ses élèves que l’art pouvait parfois montrer ce genre de choses afin de les préparer à des visites dans les musées.

Mais la mère d’un des élèves trouve ce motif insuffisant et porte plainte. Le shérif mène l’enquête, mais les membres du bureau du procureur ont considéré « que ça ne correspondait pas à la définition de la pornographie et ont décidé qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre », a déclaré un policier au Herald Journal.

Malgré cette décision et le soutien de plusieurs parents, l’administration de l’école a fait le choix de renvoyer le professeur. Une sanction qui a fait réagir le sénateur démocrate de l’Utah, Jim Dabakis : « Est-ce qu’un seul d’entre vous, moralistes qui avez viré ce professeur d’art, est déjà allé dans un musée ? », a-t-il dénoncé sur Twitter.

Cache County School District fired an art teacher after a 6th-grade class saw a postcard of this Impressionist painting. Ever been to an art museum Cache County School District? Apologize to the teacher and give back the job now. #utpol pic.twitter.com/4VuD37qU1k