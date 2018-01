VIDEO. New York: Un incendie s'est déclenché au sommet de la Trump Tower

Un incendie s’est déclaré ce lundi matin au sommet de Trump Tower à New York, aux Etats-Unis. Plusieurs médias américains, parmi lesquels la chaîne CBS, ont diffusé des images de fumée s’échappant du toit de l’immeuble niché à Manhattan, de près de 202 mètres de haut.

DEVELOPING: Fire at New York City's Trump Tower; aerial views show firefighters on the roof pic.twitter.com/LBqYMCa1kG