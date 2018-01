Etats-Unis: Deux Américains gagnent plus d'un milliard à la loterie

Deux Américains ont gagné à deux jours d'intervalle plus d'un milliard de dollars cumulés à la loterie Powerball. — JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Il n’y avait pas eu de gagnant depuis un mois. Deux Américains ont remporté à deux jours d’intervalle plus d’un milliard de dollars cumulés à la loterie Powerball, ont indiqué dimanche des responsables, soit apparemment le gain le plus important en un week-end dans l’histoire des Etats-Unis.

The sign at Reeds Ferry Market says it all! $570 Million #Powerball ticket was sold to a single winner. #wmur pic.twitter.com/KOflk0oChD — Tim Callery (@TimCalWMUR) January 7, 2018

Une personne du New Hampshire (nord-est) a gagné 570 millions de dollars tandis que deux jours auparavant un autre chanceux avait empoché 450 millions de dollars en Floride. Le billet gagnant dans le New Hampshire a été vendu à Merrimack, une petite ville de 25.000 habitants, selon des responsables de la loterie.

Le billet gagnant en Floride a été vendu dans une épicerie dans la petite ville de Port Richey. Les identités des gagnants n’ont pas été dévoilées.

Les participants ont été très nombreux, et les déçus de ne pas avoir gagné, tout autant.

« Je suis trop déçu de ne pas avoir remporté le #powerball ou le #megamillions », se lamente un internaute sur Twitter.

Sad news this Sunday... I am not waking up a millionaire from the powerball/mega-millions jackpot. Maybe next time... 🤷🏻‍♀️ — Melissa Crash (@Melissa_WTHI) January 7, 2018

« Triste nouvelle ce dimanche, je ne me réveille pas millionnaire grâce au jackpot de powerball/megamillions. Peut-être la prochaine fois… »