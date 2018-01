Etats-Unis: L'ex-conseiller de Trump s'excuse pour ses propos dans un livre scandale

Mea-culpa. Stephen Bannon, l’ex-conseiller du président américain Donald Trump, a exprimé dimanche ses « regrets » pour ses déclarations dans un livre polémique dans lequel il critique le fils aîné du président, Donald Trump Jr., lors de la campagne électorale de 2016.

Stephen Bannon, ancien confident du président et chantre du « trumpisme » malgré son éviction à l’été 2017, avait mis le feu aux poudres la semaine dernière lors de la diffusion d’extraits du livre polémique du journaliste Michael Wolff dans lesquels il expliquait que Donald Trump Jr. avait commis une « trahison » et un acte « antipatriotique » en rencontrant une avocate russe durant la campagne.

Cette rencontre est l’une des pièces maîtresses du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur une éventuelle collusion entre l’équipe Trump et la Russie pour influencer le scrutin de novembre 2016.

Once again I regret not commenting before on the claimed quotes in the Wolff book. Don Trump jr is both a patriot and a good man who has stood by his father in his great work for our country. And I still stand by our president in his work to Make America Great Again. #MAGA