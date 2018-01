Donald Trump se qualifie de «génie très stable» mentalement

Le président américain Donald Trump a déclaré le 6 décembre être un «génie très stable». — CHINE NOUVELLE/SIPA

« Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont été ma stabilité mentale et le fait d’être, genre, très intelligent ». Le président américain Donald Trump, dont les aptitudes mentales ont été remises en question dans un livre polémique publié vendredi, a balancé une salve de tweets samedi matin vantant ses facultés intellectuelles.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

« Je suis passé d’homme d’affaires TRES prospère, à grande star de la télé et à président des Etats-Unis (à mon premier essai). Je pense qu’on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie… et un génie très stable en plus ! », a-t-il écrit depuis la résidence présidentielle de Camp David, où il doit rencontrer les leaders républicains du Congrès pour des consultations informelles.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Le livre du journaliste Michael Wolff Fire and Fury : Inside the Trump White House (« Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump », disponible en anglais seulement), publié vendredi, a relancé le débat sur la personnalité du dirigeant de la première puissance mondiale. Tout l’entourage du président, selon l’auteur, s’interrogerait sur sa capacité à gouverner.

