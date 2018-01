Egypte: Un touriste sud-africain tué dans la chute d'une montgolfière

CRASH Douze personnes, dont on ignore la nationalité, ont également été blessées dans l’accident…

Des montgolfières survolent Louxor, en Egypte — EL/LE FLOCH PASCAL/SIPA

La chute d'une montgolfière près de Louxor, en Egypte, a fait un mort, ce vendredi. Les causes de la chute de l'appareil, qui transportait environ 20 personnes parmi lesquelles des touristes, n'étaient pas connues dans l'immédiat.

>> A lire aussi : Un Français tué dans un accident de montgolfière en Turquie

Un responsable du ministère de la Santé, Charif Wadih, a précisé qu'un touriste sud-africain avait été tué et 12 personnes blessées. Il n'a pas donné de précisions sur la nationalité des blessés ou leur état.

Deuxième accident dramatique en moins de cinq ans

Il s'agit du deuxième accident du genre dans cette ville du sud de l'Egypte en près de cinq ans. Le 26 février 2013, dix-neuf touristes britanniques, français, hongrois et japonais avaient péri dans l'accident d'une montgolfière qui volait au-dessus de la cité antique de Louxor, située à 700 km au sud du Caire et qui regorge de trésors de l'époque pharaonique. Le pilote et un touriste avaient survécu en sautant de la nacelle.

>> A lire aussi : Une montgolfière échappe à tout contrôle lors d’un festival aux Etats-Unis

En 2009, 13 touristes étrangers avaient également été blessés à Louxor, l'un des sites archéologiques les plus célèbres du pays, lorsque leur montgolfière s'était écrasée après avoir percuté un pylône de communication.

Après les accidents de 2009 et 2013, les autorités avaient suspendu pendant deux mois les excursions en montgolfière. Reste que le dramatique accident de vendredi survient au moment où le gouvernement tente d'attirer les touristes après des années d'instabilité politique et sécuritaire en Egypte. Le tourisme est un secteur clé de l'économie du pays.