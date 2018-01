Face aux menaces de poursuites, la sortie du livre sur Trump avancée à vendredi

Ce n'est pas vraiment une surprise. Alors que la Maison Blanche tentait de bloquer la sortie d'un livre de potins sur Donald Trump, l'éditeur a décidé d'avancer la sortie pour surfer sur le buzz. Le feu et la fureur : dans la Maison Blanche de Trump, de l'éditorialiste Michael Wolff, sera disponible dès vendredi aux Etats-Unis (il devait sortir le 9 janvier).

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President.