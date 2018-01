Donald Trump menace de couper l'aide aux Palestiniens, qui dénoncent un «chantage»

Donald Trump a menacé mardi de couper l’aide financière des Etats-Unis aux Palestiniens, qui ont aussitôt dénoncé un « chantage » américain. « Nous payons les Palestiniens DES CENTAINES DE MILLIONS DE DOLLARS par an sans reconnaissance ou respect » de leur part, a tweeté le président américain.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...