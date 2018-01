Iran: Le guide suprême accuse les «ennemis» du pays d'être derrière les troubles

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a brisé son silence ce mardi au sixième jour d’un mouvement de contestation sans équivalent depuis 2009 et marqué par des violences. Neuf personnes ont été tuées dans la nuit dans le centre du pays, où des manifestants ont tenté de prendre d’assaut un poste de police.

Ali Khamenei a ainsi accusé les « ennemis » de l’Iran de s’unir pour porter atteinte au régime. Dans sa première déclaration depuis le début des « événements », l’ayatollah Khamenei a assuré sur la télévision d’Etat que « les ennemis [0de l’Iran] s’étaient unis en utilisant leurs moyens, leur argent, leurs armes […] et leurs services de sécurité pour créer des problèmes au régime islamique ».

Le guide suprême a poursuivi en expliquant qu’ils n’attendaient qu'« une occasion pour s’infiltrer et porter des coups au peuple iranien », sans donner de précisions sur ces « ennemis ». Le président américain Donald Trump, qui a fait de l’Iran une de ses bêtes noires, a plusieurs fois réagi aux manifestations, estimant qu’elles montraient que « le temps du changement » était venu dans le pays.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!