Deux morts, un enfant gravement brûlé, des amputations... Les pétards ont une nouvelle fois fait des dégâts en Allemagne

FAITS DIVERS Deux personnes ont été tuées par des pétards dans la nuit de la Saint-Sylvestre en Allemagne, un enfant a été grièvement blessé et au moins cinq personnes ont dû être amputées, ont annoncé lundi la police et les secours…

Illustration pétard — DROESE/SIPA

Deux hommes de 35 ans et 19 ans ont été tués par des pétards qu'ils venaient d'allumer et qui leur ont explosé au visage, dans l'Etat régional du Brandebourg qui entoure Berlin dans la nuit de la Saint-Sylvestre, a indiqué la police de ce Land sur Twitter.

Un enfant de 11 ans a également été grièvement blessé au visage dans cette même région, selon la même source. Il a reçu un gros pétard au visage lancé par un groupe de 6 à 8 jeunes qui entendaient célébrer le Nouvel An, selon le quotidien régional Märkische Allgemeine.

« Un pétard polonais » très chargé en explosifs

Le pétard qui a blessé l'enfant est un «pétard polonais» vendu à la frontière germano-polonaise et qui contient encore plus d'explosifs que ceux en vente libre en Allemagne, poursuit le journal.

A Berlin, au moins cinq personnes ont été amputées en raison de blessures graves à la main provoquées par des pétards ou des feux d'artifice et au total 21 personnes ont subi des blessures, selon les services hospitaliers. Chaque année, l'engouement pour les pétards dans la nuit du Nouvel An en Allemagne provoque accidents, incendies et blessures.