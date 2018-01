VIDEO.Costa Rica: Douze morts dont dix Américains dans le crash d'un avion de tourisme

« Le gouvernement du Costa Rica regrette profondément la mort de dix passagers américains et de deux pilotes costariciens dans l’accident aérien », déclare une note publiée sur le compte Twitter du président du Costa Rica, Luis Guillermo Solis.

Le département d’État américain a « confirmé la mort de plusieurs citoyens américains », exprimé ses condoléances et sa volonté d’aider les familles de victimes. Toutefois, il a précisé qu’en raison du respect des familles, aucune information supplémentaire ne serait divulguée pour le moment.

L’appareil, un monomoteur Cessna, s’est écrasé dans une région montagneuse près de Punta Islita, une cité balnéaire sur le Pacifique, a indiqué le ministère costaricien de la Sécurité publique. L’appareil aurait décollé d’une petite piste à Punta Islita à 10h30 heure locale et devait atterrir à l’aéroport principal de San José 25 minutes plus tard.

Il appartenait à la société privée locale Nature Air et a pris feu lorsqu’il s’est écrasé pour une raison encore indéterminée. Des morceaux du fuselage en feu se sont répandus dans une forêt, selon des images publiées sur les réseaux sociaux par le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Carlos Hidalgo.

Les médias costariciens ont publié une liste de noms de passagers présumés, dont beaucoup portent le même patronyme, suggérant qu’ils seraient membres d’au moins deux familles. Une information que confirme New York Daily News et nombreux autres médias américains. Cinq membres d’une famille new-yorkaise, les parents et leurs trois fils, feraient partie des victimes.

“Ten Americans dead after plane crashes in Costa Rica” - “Irene and Bruce Steinberg and their children Matthew, William and Zachary, from Scarsdale, New York. Mitchell, Leslie and Hannah Weiss, Amanda Geissler and Gene Szeto were also killed in the crash.”https://t.co/xz76O9cjgB pic.twitter.com/ZtCx6FkUnA