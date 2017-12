VIDEO. Iran : «Les régimes oppresseurs ne peuvent perdurer à jamais» selon Trump

Le président américain Donald Trump a réitéré samedi ses avertissements en direction du pouvoir iranien visé par des manifestations, martelant que « les régimes oppresseurs ne peuvent perdurer à jamais ».

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT