Liberia: L'adversaire de Weah le félicite pour sa victoire à la présidentielle

Les Libériens ont offert ce jeudi au plus grand de leurs footballeurs, George Weah, une victoire reconnue ce vendredi sans ambiguïté par son adversaire, ouvrant la voie à une alternance démocratique réussie qui fera date en Afrique.

« Mon amour pour le pays est plus profond que mon désir d’être président. C’est pourquoi, il y a peu, j’ai appelé George Weah pour le féliciter en tant que vainqueur du scrutin présidentiel », a déclaré à la mi-journée le vice-président sortant, Joseph Boakai, dans un message solennel à la nation.

Lors du second tour de ce mardi, l’ancien attaquant de Monaco, du PSG et du Milan AC, 51 ans, a remporté 61,5 % des voix, contre 38,5 % pour Boakai. « Je respecte la volonté du peuple telle qu’annoncée par la Commission électorale nationale », a encore expliqué Boakai qui avait contesté en vain pensant plusieurs semaines les résultats du premier tour du 10 octobre.

Cette fois, le scrutin, dont le déroulement pacifique et la bonne organisation générale ont été salués par les observateurs internationaux, a livré un verdict sans appel. Weah, dont les discours de campagne associaient « espoir » et « unité », a raflé 14 des 15 comtés du pays, ne laissant la victoire à Joseph Boakai que dans son fief de Lofa, dans le nord.

« Mes chers Libériens, je ressens profondément l’émotion de toute la nation. Je mesure l’importance et la responsabilité de l’immense tâche qui m’échoit aujourd’hui. Le changement est en route », a tweeté Weah après l’annonce de sa victoire, qui a entraîné des scènes d’allégresse dans les rues de Monrovia.

