New York: Un incendie dans un immeuble du Bronx fait au moins 12 morts

Un incendie dans un immeuble de New York a fait au moins 12 victimes, le 28 décembre 2017. — Frank Franklin II/AP/SIPA

Le bilan est lourd. Douze personnes, dont un bébé d’un an, ont été tuées dans l’incendie d’un immeuble de cinq étages à New York, dans le quartier du Bronx, jeudi. Il s’agit du pire incendie qu’a connu la ville depuis des décennies.

« Nous risquons de perdre encore des gens », a souligné Bill de Blasio, le maire de New York, au cours d’un point de presse. « Il y a quatre personnes très grièvement blessées qui luttent contre la mort et d’autres blessures sérieuses en plus ». « C’est le pire incendie que nous ayons vu dans cette ville depuis au moins un quart de siècle », a affirmé le maire.

This tragedy is, without question, historic in its magnitude. Our hearts go out to every family who lost a loved one here and everyone fighting for their lives -#FDNY Commissioner Nigro — FDNY (@FDNY) December 29, 2017

Mayor de Blasio is en route to the scene of the fire in the Bronx. https://t.co/INf1hwenmv — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) December 29, 2017

Une tragédie historique

L’incendie - qui est maîtrisé - a éclaté au rez-de-chaussée d’un immeuble de briques de quatre étages, comme il y en a des centaines à New York, aux alentours de 19 heures locales (00h00 GMT) avant de se propager au 2e étage, selon des responsables.

Les causes de l’incendie, qui s’est rapidement propagé à tous les étages du bâtiment qui compte 25 appartements, ne sont pas encore connues. « Cette tragédie est sans aucun doute historique de par son ampleur », a souligné le chef des pompiers et d’ajouter : « Nous sommes choqués par cette perte ».

Une école transformée en refuge

Une école qui se trouve non loin du sinistre a été transformée en centre d’accueil d’urgence pour les habitants de l’immeuble alors que le thermomètre affiche des températures glaciales aux alentours de -10°c. Le froid a rendu le travail des pompiers plus difficile. L’incendie s’est produit non loin du Zoo du Bronx, l’un des endroits les plus prisés de la ville.

Il y a 10 jours, une femme et ses trois enfants sont morts dans l’incendie de leur maison à Brooklyn, un autre quartier de New-York. Et en mars 2007, 10 personnes avaient été tuées - déjà dans le Bronx - dans l’incendie d’une maison qui abritait deux familles maliennes. Il s’agissait alors du pire incendie qu’avait connu la ville depuis 1990, à l’exclusion des attentats du 11 Septembre qui avaient coûté la vie à plus de 2.600 personnes.