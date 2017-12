Des snipers déployés à Las Vegas pour le réveillon du Nouvel an

Le Strip de Las Vegas, devant le Mandalay Bay. — John Locher/AP/SIPA

Sécurité maximale sur le strip de Las Vegas. Trois mois après la fusillade qui a fait près de 60 morts et 500 blessés à un festival de musique country, les autorités américaines ont dévoilé, jeudi, le dispositif mis en place pour le réveillon 2017. Qui comprendra notamment des snipers déployés sur les toits des casinos.

Trois-cents gardes nationaux seront mobilisés, en plus des 1.500 policiers locaux. Un système de communication a été mis en place pour assurer des interventions aussi rapides que possible. Quelque 800 plots en acier et 4.200 barrières doivent protéger les piétons d’un véhicule-bélier. En plus des guetteurs habituels, des snipers seront positionnés sur les toits pour repérer un tireur éventuel.

Tireur était à 400 mètres

Début octobre, il avait fallu plusieurs minutes à la police pour localiser Stephen Paddock dans sa chambre située au 32e étage du Mandalay Bay, à plus de 400 mètres du festival de musique country. Paddock a tiré pendant près de dix minutes avec 23 fusils, dont une quinzaine modifiés avec un « bump stock », un mécanisme permettant de tirer aussi vite qu’avec une arme automatique, à près de 500 munitions par minute.

Dimanche soir, des dizaines de milliers d’Américains se rendront à Las Vegas pour célébrer le passage à la nouvelle année. Les festivités incluent notamment des concerts de Britney Spears, Bruno Mars et des Foo Fighters.