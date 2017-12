La tempête «Bruno» fait deux morts en Espagne

La tempête Bruno s'accompagne de vagues qui ont atteint 10 mètres en Espagne. — Javier Etxezarreta/EFE/SIPA

Deux personnes sont mortes mercredi en Espagne après le passage de la tempête «Bruno», dont les fortes rafales maintenaient en alerte une bonne partie du pays, ont indiqué les services de secours.

Un homme est mort après être tombé du balcon de son domicile dans la station balnéaire catalane de Segur de Calafell, à cause de la force du vent, a indiqué sur son compte Twitter le service public des secours de Catalogne (nord-est).

Le service des urgences de Catalogne a reçu plus de mille appels en lien avec la tempête, principalement dans les provinces côtières de Barcelone et de Tarragone.

Vagues de 10 mètres

Au large de l'île de Majorque, en Méditerranée, un homme de 47 ans est mort noyé alors qu'il faisait de la planche à voile, dans une zone placée en alerte orange, a indiqué le service des secours des îles Baléares. Selon la presse locale, l'homme n'a pas réussi à rejoindre la rive à cause de la forte houle.

Onze provinces espagnoles étaient placées en état d'alerte mercredi, selon les services météorologiques, dans le nord (Galice, Pays basque, Asturies) et dans l'est du pays. Des vents jusqu'à 120 km/h et des vagues de dix mètres ont été enregistrés. Les vents violents ont causé des chutes de mobilier urbain, de panneaux de circulation, de décorations de Noël et de branches d'arbres.