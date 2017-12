American Airlines s'excuse pour avoir accusé deux basketteurs de vol de couvertures

La discrimination, c’est moche, et encore plus quand ça se produit la veille de Noël. American Airlines a présenté ses excuses à deux joueurs de basket professionnels expulsés d’un vol en provenance de Dallas, au Texas, après avoir été accusés à tort de vol.

La compagnie aérienne a indiqué s’être excusée auprès de Marquis Teague et Trahson Burrell, tous deux membres de l’équipe des Memphis Hustle (G League, ligue mineure de la NBA), pour l’incident qui s’est produit le 24 décembre.

Les deux hommes, afro-américains, ont embarqué sur un vol opéré par la filiale régionale américaine Envoy Air pour se rendre à un match prévu dans le Dakota du Sud. Un steward, lui-même noir, a accusé les athlètes qui voyageaient en classe économique d’avoir pris des couvertures en première classe. Les deux hommes ont été expulsés de l’avion. En réalité, les couvertures leur avaient été données par des passagers de première classe.

« On est en 2017, et un steward de @AmericanAir voit deux jeunes athlètes noirs avec des couvertures de première classe, et sa première réaction c’est: « Est-ce que vous les avez volées ? ». Apprendre aux gens à connaître tous les faits avant de tirer des conclusions hâtives, ça serait pas mal » #êtrenoirenamérique » a tweeté l’entraîneur adjoint de Memphis, Darnell Lazar.

It’s 2017 and a Flight attendant for @AmericanAir sees 2 young black athletes with blankets from first class, his 1st comment is “did you steal them” how about you teach people to get the facts first before jumping to conclusions. 🤔#beingblackinamerican