VIDEO. Ukraine: Les autorités et les séparatistes prorusses «échangent» plus de 300 prisonniers

CONFLIT Il s’agit de l’un des plus important échange entre Kiev et les séparatistes en près de quatre ans de guerre…

Les autorités ukrainiennes et les séparatistes prorusses qui contrôlent une partie de l'est du pays ont échangé mercredi plus de 300 prisonniers — Anatolii STEPANOV / AFP

Les autorités ukrainiennes et les séparatistes prorusses qui contrôlent une partie de l’est de l’Ukraine ont échangé mercredi plus de 300 prisonniers. Cet échange, qui survient juste avant le Nouvel An et le Noël orthodoxe du 7 janvier, constitue un rare progrès dans l’application des Accords de paix de Minsk datant de février 2015.

Des accords qui ont permis une baisse d’intensité des combats, mais leur volet politique est resté lettre morte.

Des images diffusées en direct sur la page Facebook du président ukrainien

« Nous faisons tout notre possible » pour libérer tous les prisonniers, a déclaré le président ukrainien Petro Porochenko, vêtu d’une tenue camouflage, en serrant les mains des soldats et civils échangés. Ces derniers ont ensuite été transportés par hélicoptères et avions à Kharkiv (est) et Kiev, selon des images diffusées sur sa page Facebook.

Fruit de difficiles négociations impliquant Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines, cette opération a concerné 73 prisonniers détenus dans les deux « républiques » autoproclamées par les rebelles et 233 détenus par les autorités de Kiev. Initialement, 74 prisonniers des séparatistes devaient être échangés contre 306 de leurs confrères détenus par Kiev, mais un total de 74 d’entre eux ont refusé de changer de camp, selon le parquet général ukrainien.

Premier échange de prisonniers depuis quinze mois

Ce premier échange de prisonniers depuis quinze mois entre les belligérants et deuxième plus important depuis l’éclatement du conflit en 2014 s’est déroulé sur la ligne de front, près de Gorlivka, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de la « capitale » séparatiste de Donetsk, et a duré plusieurs heures.

Plusieurs dizaines de prisonniers ont applaudi à l’arrivée des autocars envoyés par Kiev les chercher en territoire rebelle, en scandant « Gloire à l’Ukraine ! » Parmi eux se trouvait Igor Kozlovski, un historien reconnu dont l’arrestation par les séparatistes il y a deux ans avait provoqué de l’émoi en Ukraine.

L’ONG Reporters sans frontières s’est félicitée quant à elle de la libération du blogueur Edouard Nedeliaïev, condamné par les rebelles à quatorze ans de prison pour « espionnage ».

Un point clé des accords de paix

L’opération de mercredi constitue une première étape dans un échange global de tous les prisonniers détenus par les deux camps. Lors de la deuxième étape, dont la date n’a pas encore été annoncée, 29 prisonniers détenus par les séparatistes pourraient être échangés, contre 74 personnes détenues par Kiev. Un communiqué du Parlement ukrainien publié mercredi fait état cependant d’une centaine de prisonniers détenus par les séparatistes.

Pour rappel, le conflit de l’est de l’Ukraine oppose les forces gouvernementales à des séparatistes prorusses soutenus, selon Kiev et les Occidentaux, par la Russie qui dément. Il a contribué aux pires tensions entre la Russie et les Occidentaux depuis la Guerre froide.