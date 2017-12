Son vol Los Angeles-Tokyo fait demi-tour, Chrissy Teigen live tweete la scène

La top Chrissy Teigen et le chanteur et acteur John Legend — WENN

N’aurait-elle pas pu se rendre compte plus tôt de son erreur ? La compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (ANA) a annoncé mercredi qu’un de ses avions qui opérait un vol entre Los Angeles et Tokyo avait dû faire demi-tour en plein ciel parce qu’un passager s’était trompé d’avion.

>> A lire aussi : Un avion de JetBlue dérape sur le tarmac gelé de l'aéroport de Boston

Le vol NH175 d’ANA à destination de Tokyo Narita a décollé de Los Angeles mardi à 11h36 (19H36 GMT), mais a dû faire demi-tour après quatre heures de trajet, alors qu’il volait au sud de l’Alaska. L’appareil est revenu à son point de départ à 19h32 (mercredi 03H32 GMT), d’après les données du vol disponibles sur le site FlightAware.

« Selon les procédures de sécurité de la compagnie, le commandant de bord a décidé de revenir à l’aéroport américain, où le passager a débarqué », a expliqué sobrement ANA dans un communiqué. « ANA est en train d’enquêter sur la situation pour comprendre pourquoi le passager a embarqué dans l’avion », a précisé la compagnie, s’excusant auprès de tous ses passagers.

« Pourquoi avons-nous dû tous être punis ? »

« J’aurais passé huit heures dans un avion pour nulle part », a tweeté avec indignation le mannequin américain Chrissy Teigen, qui se trouvait à bord de l’avion avec son mari, le musicien et acteur John Legend.

LAX —> LAX flight complete. Flight time, 8 hours and 20 minutes. — christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

Lmao after all this I will have spent 8 hours on a flight to nowhere. Like we were all just havin a great time up here flyin in the sky watching gran torino time to go home now — christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

« Pourquoi avons-nous dû tous être punis pour l’erreur de cette unique personne ? Pourquoi ne pas atterrir à Tokyo et renvoyer l’autre personne ? N’était ce pas la meilleure idée, on pourrait se le demander ? Tout le monde se pose les mêmes questions », s’est encore plaint la mannequin sur le réseau social.

Une Chrissy Teigen qui n’a pas hésité à « live tweeter » l’incident, tenant au courant ses followers de la moindre information concernant ce « vol infernal » de huit heures au dessus du Pacifique.