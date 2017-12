Corée du Nord: Pyongyang prépare un nouveau lancement de satellite

ESPACE Le satellite en question devrait être équipé de caméras et d’instruments de télécommunication…

Le « leader suprême » Kim Jong-Un le 23 décembre 2017 à Pyongyang. — AP/SIPA

Le régime de Kim Jong-Un, dont le programme spatial n’est, selon certains experts, qu’une couverture pour son programme balistique, préparerait un nouveau lancement de satellite rapporte ce mardi un journal sud-coréen. « Nous avons récemment appris par différents canaux que le Nord a achevé un nouveau satellite appelé Kwangmyongsong-5 », a ainsi déclaré une source gouvernementale au quotidien Joongang Ilbo.

>> A lire aussi : Pour la Corée du Nord, les nouvelles sanctions de l'ONU sont un «acte de guerre»

« Leur projet est de mettre sur orbite un satellite équipé de caméras et d’instruments de télécommunication », a-t-elle ajouté. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l’ONU avait adopté un neuvième train de sanctions dans le but de contraindre Pyongyang à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique interdits, mais aussi aux lancements de satellite.

Pyongyang défend la nature « pacifique » de son programme spatial

La nouvelle de ce lancement a été diffusée au lendemain de la publication d’un texte dans le Rodong Sinmun, organe officiel du parti au pouvoir en Corée du Nord, réaffirmant le droit de Pyongyang à lancer des satellites. Le quotidien nord-coréen défendait la « nature pacifique » du programme spatial et assuré le 10 décembre que chaque pays avait le droit de développer un programme spatial, invoquant à titre d’exemple le récent lancement d’un satellite algérien.

>> A lire aussi : Corée du Nord: Washington menace de «détruire» le régime «en cas de guerre»

En octobre, l’ambassadeur adjoint de la Corée du Nord auprès de l’ONU, Kim In-Ryong, avait indiqué que son pays suivait un plan de quatre ans (2016-2020) portant sur le développement de « satellites contribuant au développement économique et à l’amélioration des conditions de vie de la population ». Après des années d’échecs successifs, la Corée du Nord aurait réussi en décembre 2012 à placer un satellite en orbite.