Transfert d'ambassade à Jérusalem: Israël en «contact» avec au moins 10 pays

ISRAEL Le Honduras, les Philippines, la Roumanie et le Soudan du Sud pourraient prendre une telle initiative…

Une dizaine de pays pourraient vouloir transférer leur ambassade à Jérusalem. — Rafael Ben-Ari/Cham/NEWSCOM/SIPA

Israël est en contact avec « au moins dix pays » pour le transfert de leur ambassade à Jérusalem dans le sillage des Etats-Unis, a affirmé lundi la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Hotovely.

« Nous sommes en contact avec au moins dix pays dont certains en Europe » en vue du transfert de leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, a affirmé la vice-ministre à la radio publique.

Elle a fait ces déclarations au lendemain de l’annonce du transfert par le Guatemala de son ambassade à Jérusalem. La vice-ministre n’a pas donné les noms des pays susceptibles de suivre cet exemple. « La déclaration de Trump va enclencher un courant dont nous n’avons pour le moment vu que les prémisses », s’est-elle bornée à affirmer.

Pas de négociations concrètes pour l’instant

La radio publique citant des sources diplomatiques israéliennes a évoqué le Honduras, les Philippines, la Roumanie et le Soudan du Sud parmi les pays qui pourraient prendre une telle initiative. Mais, selon la radio, il n’est pour le moment question que de contacts et non de négociations concrètes pour le transfert dans un proche avenir des ambassades de ces pays à Jérusalem.

Le Guatemala avait une mission diplomatique à Jérusalem comme douze autres pays jusqu’au vote de la résolution 478 de l’ONU en 1980 qui condamnait la proclamation par le Parlement israélien de Jérusalem « une et indivisible » comme la capitale de l’Etat hébreu. Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Equateur, Guatemala, Salvador, Haïti, Pays-Bas, Panama, Uruguay et Venezuela avaient alors déménagé leur ambassade à Tel-Aviv, où se trouvaient déjà celles des autres pays.

Les Palestiniens ont qualifié lundi « d’acte honteux » et hostile la décision du Guatemala de transférer son ambassade à Jérusalem. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l’Etat auquel ils aspirent. Israël occupe depuis 1967 cette partie de la ville sainte et l’a également annexée, une annexion que la communauté internationale n’a jamais reconnue.