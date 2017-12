Jimmy Morales, président du Guatemala, lors d'une conférence de presse, le 2 novembre 2015 à Guatemala City. — JOHAN ORDONEZ AFP

Comme les Américains. Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a emboîté le pas à son homologue Donald Trump en annonçant dimanche le transfert à Jérusalem de l’ambassade de son pays en Israël, en dépit du vote de condamnation de l’Assemblée générale de l’ONU. « J’ai donné des instructions à la ministre [des Affaires étrangères, Sandra Jovel] pour entamer les démarches » afin de mettre en oeuvre cette décision, a écrit le président sur son compte Twitter, un message diffusé par son service de presse.

Israel es un aliado importante de Guatemala y debemos apoyarlo 🇮🇱 🇬🇹 ➡️ https://t.co/ZjUJL5piVf — Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) December 22, 2017

Premier chef d’Etat à prendre une décision similaire à celle de Donald Trump, le président Morales a rendu compte sur les réseaux sociaux d’un entretien téléphonique qu’il avait eu auparavant avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Un des thèmes les plus importants avec le Premier ministre [israélien] a été le retour de l’ambassade du Guatemala à Jérusalem », a fait savoir Jimmy Morales, soulignant les « excellentes relations » entre les deux pays « depuis que le Guatemala a soutenu la création de l’Etat d’Israël ».

>> A lire aussi : Pourquoi le conflit israëlo-palestinien est-il autant focalisé sur Jérusalem?

Une « formidable nouvelle »

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon, a salué quelques heures plus tard cette « importante décision » : « Formidable nouvelle, une vraie amitié ! », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Thank you Guatemala 🇬🇹 for your important decision to move your Embassy to #Jerusalem! Wonderful news and true friendship!!Viva la amistad entre Guatemala y Israel 🇬🇹🇮🇱. @IsraelMFA @Israel — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) December 25, 2017

Vendredi, le président Morales avait défendu le soutien de son pays à la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, au lendemain du vote massif de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant cette initiative du président américain.

« Le Guatemala est historiquement pro-Israël »

« Le Guatemala est historiquement pro-Israël » et « en 70 ans de relations, Israël a été notre allié », avait-il déclaré. Le Guatemala avait voté contre la condamnation de l’ONU, avec le Honduras, le Togo, la Micronésie, Nauru, Palau et les îles Marshall, en plus des Etats-Unis et d’Israël. « Malgré le fait que n’ayons été que neuf dans le monde, nous avons la totale certitude et conviction que c’était la bonne voie », a-t-il encore déclaré.

>> A lire aussi : Les Palestiniens n'accepteront «aucun plan» de paix des Etats-Unis, assure Mahmoud Abbas

Des 193 pays composant l’Assemblée générale de l’ONU, 128 ont voté la résolution condamnant la décision américaine, dont des pays alliés des Etats-Unis comme la France et la Grande-Bretagne.

Ce vote « est une insulte que nous n’oublierons pas », avait lancé l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, à ses quatorze partenaires du Conseil de sécurité. In fine, le texte n’a pas été adopté, les Etats-Unis ayant utilisé leur veto de membre permanent.