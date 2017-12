La partie ne sera pas gagnée d’avance. Le président américain Donald Trump pourrait avoir de la concurrence aux primaires républicaines de 2020, s’il était candidat à sa succession, a prévenu le sénateur républicain Jeff Flake.

"I do believe if the president is running for reelection, if he continues on the path that he’s on, that that’s going to leave a huge swath of voters looking for something else," GOP Sen. @JeffFlake tells @JonKarl on prospect of Pres. Trump 2020 election. https://t.co/Z0nNggNNsF pic.twitter.com/5ZeRpJRYoy