VIDEO. L'ambassadeur américain aux Pays-Bas s'excuse après des propos anti-musulmans

Le nouvel ambassadeur américain aux Pays-Bas Peter Hoekstra , s'est excusé après des propos anti-musulmans le 24 décembre 2017. — SAUL LOEB / AFP

A peine nommé, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis aux Pays-Bas se fait remarquer. Peter Hoekstra a présenté ses excuses samedi après une interview lors de laquelle il a nié, contre toute évidence, avoir tenu propos anti-musulmans il y a deux ans.

Watch @WouterZwart take down new US ambassador to the Netherlands Peter Hoekstra - only for him to then lie, and then lie about lying.pic.twitter.com/UwEntQ9J3f — Matt Murphy (@Matt__Murphy) December 23, 2017

Peter Hoekstra, qui prendra ses fonctions le mois prochain, était sur la défensive vendredi lors d’une interview sur la chaîne publique néerlandaise NOS, interrogé sur ses affirmations de 2015, lorsqu’il avait assuré sur un plateau de télévision que les musulmans avaient fait sombrer la région dans le « chaos ».

>> A lire aussi : Agression sexuelle: Une chanteuse pro-Trump accuse son ancien directeur de campagne

« En réalité, c’est faux : nous devrions appeler ça des fake news » a-t-il répondu lors de la nouvelle interview. « Je n’ai jamais dit ça. »

Or, dans un extrait diffusé, on peut entendre Peter Hoekstra dire : « le mouvement islamique est arrivé à un point où il fait sombrer l’Europe dans le chaos. C’est le chaos aux Pays-Bas, il y a des voitures brûlées, des personnalités politiques brûlées ». « Et oui, il y a des zones de non-droit aux Pays-Bas », a-t-il ajouté.

Des excuses alambiquées

Peter Hoekstra a ensuite accusé le journaliste d’utiliser des « fake news » contre lui, avant de là aussi se rétracter et de nier avoir utilisé ce terme.

Dans un communiqué tout aussi alambiqué, il a présenté de vagues excuses. « J’ai tenu certains propos en 2015 et regrette l’échange durant l’interview. Merci d’accepter mes excuses ».

L’échange, diffusé lors de l’émission « Nieuwsuur », a ensuite largement circulé sur les réseaux sociaux, sur lesquels l’ambassadeur a été vivement critiqué.

Our new ambassador to the Netherlands, Peter Hoekstra.

Or, more accurately, our new embarrassment to the Netherlands, Peter Hoekstra.



This video is worth a look. https://t.co/uiROOk3NbS — Catherine Chase (@CatherineChase1) December 22, 2017

« Notre nouvel ambassadeur aux Pays-Bas, Peter Hoekstra. Ou bien, pour être correct, notre nouvel embarras aux Pays-Bas, Peter Hokstra. Cette vidéo mérite d’être vue. », commente une internaute américaine sur Twitter.

« @realDonaldTrump c’est certain, vous savez comment les choisir. L’ambassadeur américain aux Pays-Bas décrit ses propres mots comme une "fake news" (fausse information) », se lamente une autre internaute.

Peter Hoekstra, Américain d’origine néerlandaise, est un ancien élu de la Chambre des représentants.