VIDEO. Philippines: Près de 40 personnes pourraient avoir péri dans l’incendie d’un centre commercial

Les Philippines meurtries. Alors que près de 200 personnes ont trouvé la mort et 70.000 ont été déplacées au cours du passage de la tempête tropicale Tembin, qui balaie depuis vendredi le sud des Philippines, un nouveau drame frappe le pays.

Trente-sept personnes ont probablement péri dans un incendie survenu dans un centre commercial à Davao, une ville du sud des Philippines, a annoncé dimanche son maire adjoint.

WATCH: Drone shot of fire in Davao City mall as of 3:06 p.m. | Video courtesy of LouWorks Studio pic.twitter.com/LpOGC1fSet