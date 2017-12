Etats-Unis: L'organisateur de Miss America démissionne à la suite de messages sexistes

Nouveau scandale aux Etats-Unis. Le PDG de l’association qui organise le concours de Miss America a démissionné samedi après avoir été accusé d’avoir écrit des messages dégradants et à caractère sexuel sur certaines lauréates.

« Cet après-midi, le conseil d’administration de l’Organisation de Miss America a accepté la démission avec effet immédiat » de Sam Haskell, qui avait été suspendu de ses fonctions la veille, a annoncé dans un communiqué son président par intérim Dan Meyers.

Le site d’information Huffington Post avait révélé jeudi que Sam Haskell avait envoyé plusieurs courriels ayant notamment visé Mallory Hagan, la lauréate 2013, dans lesquels il se moquait de sa prise de poids et critiquait sa vie sexuelle, affirmant qu’elle était une femme facile.

2. Lead writer of the Miss America telecast Lewis Friedman asks CEO @samhaskell: are we the only ones who haven't fu*ked Mallory? (Miss America @ItsMalloryHagan)



Haskell says: "It appears we are the only ones" - then he goes on to defame her.



Link: https://t.co/fyv26kDt55 pic.twitter.com/svdPmLmesI