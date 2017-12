La Pologne veut abroger la prescription des crimes communistes

Zbigniew Ziobro, ministre de la Justice polonais, le 11 décembre 2017 — Jakob Ratz/PACIFIC PRESS/SIPA

Le gouvernement conservateur polonais veut abroger la loi sur la prescription des crimes commis lors du régime communiste, qui avait été introduite en 1997 par la gauche post-communiste alors au pouvoir en Pologne.

Le procureur général et ministre polonais de la Justice Zbigniew Ziobro a saisi le Tribunal Constitutionnel au sujet des dispositions au code pénal ayant donné « des garanties d’impunité » aux fonctionnaires du régime communiste en fonction entre 1944 et 1989, indique samedi l’agence PAP.

Sont visés des crimes passibles de 5 ans de prison comme la torture ou autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, infligé intentionnellement par des fonctionnaires de la police politique à l’égard de militants anticommunistes. Selon Ziobro, les auteurs de ces crimes ont bénéficié « d’omissions volontaires de poursuites par la justice ».

La « décommunisation » comme programme politique

Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir depuis deux ans a fait de la « décommunisation » le mot-clé de sa politique. Il accuse le gouvernement libéral précédent de n’avoir pas fait assez dans l’épuration du pays des vestiges du communisme, et même d’avoir protégé les communistes, selon un accord tacite entre l’ancienne opposition de Solidarité et le pouvoir communiste lors de la transition politique de 1989.

Dans son entreprise de décommunisation, le PiS mène sa vaste réforme controversée de la justice qui a conduit mercredi la Commission européenne a engagé une procédure sans précédent dans l’UE, pouvant frapper la Pologne de sanctions prévues en cas de menaces sur l’Etat de droit.

Procès sans condamnation

Le PiS mène également une vaste politique historique qui se traduit notamment par le changement des noms de rues ou la démolition de monuments de l’époque communiste encore en place dans l’espace publique et la réécriture de manuels d’histoire dans l’enseignement.

Aucun ancien responsable communiste n’a toutefois été condamné pour des crimes commis pendant plus de cinq décennies où le régime a gouverné le pays, les nombreuses procédures engagées ayant toutes abouti à des non-lieux ou à des acquittements lors de procès qui ont duré de longues années.