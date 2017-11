Charles Manson avait été hospitalisé dans un état critique le 16 novembre. — AFP

Charles Manson, l’un des meurtriers les plus notoires du XXe siècle, est mort ce dimanche dans le comté de Kern, en Californie. Le gourou psychopathe avait 83 ans et purgeait une peine à perpétuité pour au moins neuf meurtres.

Hospitalisé depuis plusieurs jours dans un état critique, il est décédé de causes naturelles dans un hôpital, a indiqué le Département californien des services correctionnels et de réadaptation dans un communiqué de presse.

Condamné à la prison à perpétuité en 1969

Charles Manson était un criminel quasi analphabète et un musicien raté. En 1969, il avait commandité une vague de meurtres aux Etats-Unis et avait brutalement tué sept personnes, dont Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, alors enceinte de huit mois et demi. Elle avait été tuée avec quatre autres personnes dans sa maison de Beverly Hills. Ces meurtres sauvages dans les quartiers aisés de Los Angeles avaient provoqué la panique dans la ville et choqué le monde.

Ces assassinats et le procès de sept mois qui a suivi ont fait l’objet d’une importante couverture médiatique.