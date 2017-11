L’armée américaine a interdit lundi « jusqu’à nouvel ordre » la consommation d’alcool à ses troupes stationnées au Japon, après un accident de la route mortel causé dimanche par un militaire américain ivre, dans l’archipel d’Okinawa.

L’interdiction concerne tous les militaires américains dans le pays, aussi bien dans leurs bases que dans les lieux publics comme les bars, les clubs et les hôtels, selon un communiqué des forces américaines au Japon.

Un Japonais de 61 ans est mort dimanche à Naha, dans l’archipel d’Okinawa, dans un accident de la route causé par un membre du corps des Marines de 21 ans qui conduisait un camion en état d’ivresse. Un test d’alcoolémie avait révélé que son niveau d’alcool était trois fois supérieur à la limite autorisée pour prendre le volant, selon la police japonaise.

« Quand nos membres en service ne sont pas à la hauteur des attentes élevées que nous avons vis-à-vis d’eux, cela endommage les liens entre les bases et les communautés locales et rend notre mission plus difficile à accomplir », a estimé l’armée américaine dans son communiqué.

Effective immediately, U.S. service members on Okinawa are restricted to base and residences. Alcohol consumption is prohibited. This includes in residences and public locations. Additionally, service members on mainland Japan are prohibited from consuming alcohol, on or off base pic.twitter.com/68XyYFzPHu