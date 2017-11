Toulouse: Un jeune homme poignarde mortellement sa grand-mère

Une voiture de police. (Illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Un jeune-homme de 21 ans a poignardé mortellement au niveau du cœur sa grand-mère âgée de 85 ans dimanche en fin d’après-midi à Toulouse, a-t-on appris de source policière.

Le meurtrier présumé, dont les motivations n’étaient pas connues, a été placé en garde à vue peu après les faits au commissariat de police.

Le petit-fils a poignardé sa grand-mère entre 18h30 et 19h00 dans une grande maison divisée en deux habitations avec d’un côté la dame âgée et de l’autre sa fille et son petit-fils, a précisé le site internet du quotidien la Dépêche du Midi, qui a révélé l’information. L’arme du crime a été retrouvée dans le jardin.