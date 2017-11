Frappe nucléaire: Un général américain refuserait de suivre un ordre «illégal» de Trump

Un officier de l'armée américaine porte le «nuclear football», la mallette contenant les codes de l'arme nucléaire. — Olivier Douliery/NEWSCOM/SIPA

Donald Trump est-il libre de dégainer l'arme nucléaire à tout moment? Non, selon le responsable du Commandement stratégique de l’armée américaine, John Hyten, qui a affirmé samedi qu’il n’obéirait pas à un ordre « illégal » de frappe nucléaire donné par le président américain.

« Je suis chargé de conseiller le président et il me dit quoi faire », a expliqué le général Hyten, interrogé sur son attitude si Donald Trump lui donnait un ordre qu’il pourrait considérer comme illégal.

>> A lire aussi : Pas d'accord au Sénat américain pour retirer le bouton nucléaire à Trump

« Et si c’est illégal, je lui dirais "Monsieur le président, c’est illégal". Et il me répondrait "Qu’est-ce qui serait légal ?". On parlerait alors des options, en fonction de nos capacités de réponse à la situation donnée. C’est comme ça que ça marche. Ce n’est pas si compliqué », a-t-il affirmé. « C’est une mission militaire et une fonction militaire », a-t-il ajouté, soulignant que selon le code de l’armée, « si vous exécutez un ordre illégal, vous risquez la prison à vie ».

Débat sur les limites du pouvoir du président américain

Il était interrogé lors d’une conférence sur la sécurité à Halifax, au Canada, sur les déclarations de son prédécesseur, le général à la retraite Robert Kehler, selon qui l’armée était « obligée de refuser de suivre un ordre illégal ». Robert Kehler s’exprimait à l’occasion d’un débat organisé mardi au Congrès sur les limites du pouvoir du président des Etats-Unis à lancer une attaque nucléaire, alors que des parlementaires sont inquiets à l’idée qu’une étincelle ne déclenche un conflit imprévisible avec le régime nord-coréen de Kim Jong-Un.

Le président américain a suscité l’inquiétude d’une partie de la communauté internationale après des déclarations enflammées contre Pyongyang, qui a effectué son 6e essai nucléaire début septembre. Il a notamment menacé à la tribune de l’ONU de « détruire totalement » la Corée du Nord en cas d’attaque lancée contre les Etats-Unis ou ses alliés.

Auparavant, il avait promis à Pyongyang « le feu et la fureur » après deux essais réussis d’un missile balistique intercontinental (ICBM) censé mettre le territoire américain à portée de frappes nord-coréennes.