VIDEO. Zimbabwe: Journée nationale de mobilisation pour la démission de Mugabe

Les manifestants défilent pour exiger le départ de Robert Mugabe, à Harare, au Zimbabwe, le 18 novembre 2017. — AFP

Scène impensable il y a encore une semaine au Zimbabwe: manifestants et soldats ont fraternisé ce samedi dans les rues de la capitale, où les anti-Mugabe sont descendus par milliers pour demander le départ du président, au pouvoir depuis 1980. Vendredi soir, l'armée a publié un communiqué où elle affirmait «soutenir pleinement» les manifestations anti-Mugabe prévues ce samedi, à condition qu'elles restent pacifiques.

Des habitants applaudissent un militaire posté sur un char. D'autres brandissent des pancartes «L'armée du Zimbabwe, voix du peuple» et acclament des portraits du chef d'état-major de l'armée, le général Constantino Chiwenga, qui «appuie pleinement» ces manifestations. L'armée, qui a toujours soutenu le régime Mugabe, a pris dans la nuit de mardi à mercredi le contrôle de la capitale, sans effusion de sang, et placé en résidence surveillée le président âgé de 93 ans.

«On va avoir un Zimbabwe libre»

L'armée a décidé d'intervenir après la révocation la semaine dernière du vice-président Emmerson Mnangagwa, ennemi juré de la Première dame. Pour les généraux, la perspective de voir Grace Mugabe en position de favorite pour remplacer le moment venu son époux était devenue inacceptable. «Regardez la foule autour des soldats. Cela montre à quel point le peuple est heureux de ce qu'ils ont fait», estime Tafadzwa Musarurwa, étudiant en sciences sociales. «On peut maintenant espérer avoir un boulot à la sortie de la fac», ajoute-t-il, en référence à la crise économique dans laquelle le pays est plongé depuis une décennie.

«Je suis heureux. On va avoir un changement aujourd'hui. On va avoir un Zimbabwe libre», affirme un manifestant qui tient fièrement une affiche «Nouveau départ». Fait rarissime, des Blancs, descendants des colons britanniques, se joignent aussi à cet élan populaire. «Nous sommes ici pour voir éclore un nouveau Zimbabwe pour tous les habitants de ce pays», explique Eleanor Shepherd, une courtière en assurances. «Mugabe est la cause de tous nos problèmes», estime Irene Douglas, une fermière blanche expulsée de ses terres dans le cadre de la réforme agraire de Robert Mugabe.

Dans l'euphorie des différentes manifestations anti-Mugabe organisées ce samedi dans la capitale, les voix inquiètes se font rares. «Espérons que nous célébrons le meilleur, pas le pire», avance timidement Kelvin Shonhiwa.

Mugabe s'accroche

Mais le président Mugabe, qui dirige d'une main de fer son pays depuis l'indépendance, s'accroche toujours au pouvoir. Les négociations avec l'armée, entamées jeudi, semblent piétiner. Dans ce contexte, les manifestations, à l'appel des anciens combattants, acteurs incontournables de la vie politique zimbabwéenne, et d'organisations de la société civile, visent à accroître la pression sur le vieux dirigeant.

Cependant, des militaires lourdement armés ont stoppé les milliers de manifestants qui se dirigeaient vers le palais présidentiel. Ces derniers se sont assis sur la chaussée en signe de protestation, à quelques 200 mètres du palais présidentiel. Des soldats, le visage camouflé par des masques, montaient la garde, pendant que des hélicoptères survolaient la scène. Parallèlement, des milliers de manifestants se dirigeaient vers le «Toit bleu», la luxueuse résidence privée de Robert Mugabe, située dans la banlieue d'Harare, où le président est assigné à résidence.