Il est bien libre de ses mouvements. Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri est arrivé tôt ce samedi matin à Paris, et a été accueilli à la mi-journée à l'Elysée par le président Emmanuel Macron pour un entretien suivi d'un déjeuner. Saad Hariri a été reçu, «avec les honneurs dus à un Premier ministre», car sa « démission n’est pas reconnue dans son pays puisqu’il ne s’y est pas rendu ». Il doit par la suite quitter Paris et se rendre au Liban mercredi pour la Fête de l'indépendance.

Selon une source aéroportuaire, Saad Hariri a atterri à 7h au Bourget en provenance de Ryad (Arabie saoudite). C'est là qu'il a pris le 4 novembre dernier le monde par surprise en annonçant qu'il démissionnait de ses fonctions. Avant de s'envoler pour la France, Saad Hariri s'est entretenu avec l'homme fort de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohammad ben Salmane. «Il a tenu une réunion excellente, fructueuse et constructive avec le prince héritier», a confié à l'AFP une source proche de Saad Hariri sous couvert de l'anonymat.

Le couple Hariri a quitté l'aéroport de Ryad à bord de son avion privé dans la nuit de vendredi à ce samedi, avait indiqué la chaîne Future TV. Un peu plus tôt, Hariri avait tweeté qu'il se dirigeait vers l'aéroport, réfutant à nouveau qu'il soit «retenu» en Arabie saoudite comme l'a affirmé Beyrouth.

To say that I am held up in Saudi Arabia and not allowed to leave the country is a lie. I am on the way to the airport Mr. Sigmar Gabriel.