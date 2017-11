Il est bien libre de ses mouvements. Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri est arrivé ce samedi matin à Paris, où il doit rencontrer le président Emmanuel Macron, avant de se rendre au Liban mercredi pour la Fête de l'indépendance.

Le convoi de sept véhicules a quitté peu après 7h l'aéroport parisien du Bourget, ont constaté des journalistes de l'AFP. Selon une source aéroportuaire, Saad Hariri a atterri à 7h en provenance de Ryad (Arabie saoudite). C'est là qu'il a pris le 4 novembre dernier le monde par surprise en annonçant qu'il démissionnait de ses fonctions. La chaîne libanaise Future TV, propriété de la famille Hariri, et une source proche du Premier ministre libanais avaient annoncé son arrivée en France.

Le couple Hariri a quitté l'aéroport de Ryad à bord de son avion privé dans la nuit de vendredi à ce samedi, avait indiqué la chaîne Future TV plus tôt ce samedi vers 1h20. La Future TV n'a pas précisé si le couple Hariri était accompagné de leurs enfants. Deux d'entre eux vivaient avec eux à Ryad tandis que l'aîné était parti cet été pour des études à l'étranger. Un peu plus tôt, Hariri avait tweeté qu'il se dirigeait vers l'aéroport, réfutant à nouveau qu'il soit «retenu» en Arabie saoudite comme l'a affirmé Beyrouth.

To say that I am held up in Saudi Arabia and not allowed to leave the country is a lie. I am on the way to the airport Mr. Sigmar Gabriel.