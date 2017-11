Tesla: Elon Musk dévoile son semi-remorque électrique aux lignes futuristes

Le fondateur de Tesla Elon Musk présente son semi-remorque électrique le 16 novembre 2017 à Hawthorne en Californie. — Véronique DUPONT

Vous en avez rêvé, Elon Musk le fait. Après avoir révolutionné les voitures électriques, Tesla s’attaque à une nouvelle frontière du transport routier « vert » et a dévoilé ce jeudi un semi-remorque aux lignes futuristes.

>> A lire aussi : VIDEO. Non, l'Autopilot de Tesla n'a pas «prédit» un crash

« Nous avons conçu le camion Tesla pour qu’il soit (aérodynamique) comme une balle », a déclaré Elon Musk, le patron de Tesla, lors d’une soirée à Hawthorne, où se trouvent les bureaux de design du constructeur et le siège de la société d’aérospatiale qu’il a également cofondée, SpaceX.

Un coût élevé à l’achat mais globalement 20 % moins cher qu’un diesel

Le nouveau semi-remorque aux quatre roues indépendantes et autant de moteurs détonne par rapport aux camions traditionnels par ses lignes épurées et son avant évoquant les trains à grande vitesse, sa carrosserie aux couleurs mates ou métallisées. Il accélère de 0 à presque 100 km à l’heure en seulement cinq secondes, a promis le richissime visionnaire né en Afrique du Sud.

Le semi a une autonomie de 800 km (500 miles) « chargé à son poids maximum et à vitesse d’autoroute », a affirmé Elon Musk. « Comme 80 % de trajets font moins de 400 km (250 miles), ça veut dire qu’on peut aller à sa destination et revenir sans recharger », a encore précisé Musk. « Le coût d’un camion est extrêmement important », a-t-il reconnu assurant qu’un semi-remorque au diesel serait « 20 % plus coûteux qu’un Tesla » en incluant tous les coûts y compris assurances et essence.

La production devrait démarrer fin 2019

Le semi arrive toutefois au moment où divers constructeurs comme Daimler, Volkswagen, Nikola, Einride, travaillent aussi au développement de semi-remorques électriques, parfois équipés de fonctions de conduite autonome et d’un design futuriste. Les experts remarquent aussi que des poids lourds et bus fonctionnant aux énergies alternatives comme les piles à hydrogène ou le gaz naturel comprimé existent déjà.

It can transform into a robot, fight aliens and make one hell of a latte pic.twitter.com/8h9vvWu4f5 — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2017

Le constructeur n’a pas donné de détails sur les coûts ou le lieu de fabrication. Il vise fin 2019 pour démarrer la production, même si « Elon Musk n’est pas très bon pour tenir les délais », remarque Rebecca Lindland, analyste de la société de conseil automobile Kelley Blue Book.

>> A lire aussi : Crash mortel: Mais comment les capteurs de Tesla ont-ils pu rater un semi-remorque?

Pour cette dernière, les semi-remorques électriques - et plus encore avec conduite autonome - sont particulièrement intéressants pour les villes et banlieues, les entreprises avec des routes répétitives comme la poste, la société de messagerie express UPS, voire les camions de nettoyage municipal ou encore les bus scolaires.