Etats-Unis: Un sénateur s'excuse pour avoir touché les seins d'une présentatrice endormie

Le sénateur américain Al Franken s'est excusé pour avoir touché les seins de la présentatrice Leeann Tweeden en 2006. — Leeann Tweeden

C’est l’un des sénateurs démocrates les plus populaires. L’ancien comique Al Franken, passé par Saturday Night Live, est accusé par une présentatrice radio de l’avoir embrassée de force et de lui avoir touché les seins il y a 10 ans. Les leaders républicain et démocrate du Sénat ont réclamé une enquête du comité d’éthique du Congrès, en pleine polémique après les accusations contre plusieurs hommes politiques, notamment contre le candidat républicain de l’Alabama Roy Moore.

Al Franken a présenté ses excuses « les plus sincères » à Leeann Tweeden. « La photo était censée être drôle mais ne l’était pas. Je n’aurai pas dû le faire. » Sur le cliché publié par cette ancienne présentatrice de Fox Sports, le comique pose avec le sourire, les mains sur les seins de la jeune femme endormie, à leur retour d’un voyage pour soutenir les troupes américaines au Moyen-Orient. Franken est marié depuis près de 40 ans à Franni Bryson et père de deux enfants.

« Je me suis sentie violée »

A propos du baiser, Al Franken ne nie pas mais affirme « ne pas se souvenir de la répétition du sketch de la même façon. » Selon le récit de Leeann Tweeden, Franken a écrit le scénario d’un sketch dans lequel il devait l'embrasser. « Il n’arrêtait pas d’insister qu’on devait répéter le baiser. J’étais mal à l’aise. J’ai fini par dire oui pour qu’il arrête. Il m’a attrapé la tête, collé ses lèvres aux miennes, puis inséré sa langue avec force dans ma bouche. Je l’ai immédiatement repoussé et lui ai dit de ne jamais recommencer. J’ai couru à la salle de bains pour me rincer la bouche. J’étais dégoûtée et me suis sentie violée », témoigne Tweeden, qui est aujourd’hui présentatrice sur la radio californienne KABC.

Plusieurs sénateurs ont dénoncé le comportement « inacceptable » de Franken. De nombreuses célébrités, dont Alyssa Milano et Kathy Griffin ont appelé à sa démission.