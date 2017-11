Australie: La police saisit 700 kilos de cocaïne planqués dans la coque d'un yacht

On est bien loin des 12 tonnes saisies en Colombie il y a quelques jours. Mais une imposante cargaison de cocaïne d’une valeur estimée à 186 millions de dollars (158 millions d’euros) a été débusquée dans la coque d’un yacht au large de la côte orientale de l’ Australie, a annoncé la police locale ce jeudi.

It won't be a white Christmas in NSW this year! 700kg of cocaine seized in joint operation with @AusFedPolice @AusBorderForce @ACICgovau

Find out more: https://t.co/f0gyCzLiG4 pic.twitter.com/S0iGEygx4F