Etats-Unis: Le tueur Charles Manson hospitalisé dans un état critique

MEURTRIER D’après un témoin, l’état de santé du gourou de 83 ans ne s’améliorera plus...

Le meurtrier Charles Manson a été hospitalisé dans un état grave. — afp.com

L’état de santé du gourou meurtrier Charles Manson, 83 ans, s’est très sérieusement détérioré ces derniers jours. Celui qui avait notamment ordonné le meurtre de l’actrice Sharon Tate en 1969 a quitté sa prison ce dimanche pour être conduit sous escorte policière dans un hôpital de Bakersfield, en Californie (Etats-Unis). Le criminel devait y subir des traitements multiples.

Sa mort serait une question de temps

Une source anonyme a confié à TMZ que la mort de Charles Manson ne serait « plus qu’une question de temps » et que « les choses ne vont plus s’arranger pour lui ». L’octogénaire à la croix gammée tatouée sur le front est décrit par ce témoin comme étant « livide ». IL resterait immobile sous les couvertures de son brancard lors de ses déplacements dans l’hôpital.

Condamné pour sept meurtres

Le gourou de la « Manson Family », jugé responsable de la mort de sept personnes et condamné à mort en 1971 avec quatre de ses disciples, avait déjà été hospitalisé en janvier dernier après avoir fait une hémorragie interne. Mais le tueur prônant la suprématie blanche avait été jugé trop faible par les médecins pour être opéré.

La peine de Charles Manson avait ensuite été commuée en emprisonnement à vie. Toutes les demandes de libération anticipée effectuées par le célèbre psychopathe ont jusqu’ici été refusées.