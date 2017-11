VIDEO. Argentine: Les pompiers abattent un mur pour emmener une femme de 490 kilos à l'hôpital

ARGENTINE Cette Argentine de 32 ans vit prostrée depuis des années et une grande partie de son corps a perdu toute sensibilité...

Les pompiers ont chargé le lit de la femme de 490kg sur un camion. — Capture d'écran/Cadena 3

Opération passe-muraille pour un sauvetage peu commun. Les pompiers argentins ont dû abattre un mur pour permettre à une femme de 490 kilos de sortir de chez elle afin d’être hospitalisée pour des soins, a annoncé mercredi la presse locale.

Isabella est âgée de 32 ans et vit à Rosario, à 340 kilomètres au nord de Buenos Aires. Il a fallu l’évacuer de sa maison allongée sur son lit qui a été hissé à bord d’un camion de la défense civile, selon les images publiées par le quotidien Clarin.

El drama de Isabella: pesa 490 kilos y tuvieron que romper una pared de su casa para llevarla al hospital https://t.co/RoJA64sfFj pic.twitter.com/93h0LIPWpw — Clarín (@clarincom) November 15, 2017

« Je veux me soigner et vivre »

Isabella vit prostrée depuis des années et une grande partie de son corps a perdu toute sensibilité. Des tumeurs sont apparues sur ses jambes dues à son obésité extrême. « J’ai toujours été grosse. J’ai abandonné l’école en raison des discriminations dont j’ai souffert. J’ai repris les études sur le tard pour être quelqu’un dans cette vie. Cela paraît aujourd’hui impossible », a-t-elle confié à Clarin.

Rosario: Una grúa trasladó a Isabella, la joven que pesa 490 kilos https://t.co/IeTJVOlsKD pic.twitter.com/VnArHyE7X5 — Diario Victoria (@_DiarioVictoria) November 15, 2017

Isabella pesait 130 kilos il y a huit ans, à la mort de son père, et est tombée en dépression. « Je veux me soigner et vivre », a lancé la jeune femme avant d’être conduite à l’hôpital provincial de Rosario.