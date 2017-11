Fusillade en Californie: Trump adresse son tweet de condoléances à la mauvaise ville

Grosse boulette ou malheureux copier-coller ? Après la fusillade survenue ce mardi dans une école primaire du nord de la Californie, Donald Trump a tenu à présenter ses condoléances aux familles de victimes sur Twitter.

>> A lire aussi : Les pires fautes d'orthographe de Donald Trump

Seulement voilà, le président américain s’est emmêlé les pinceaux et a retweeté un vieux message envoyé la semaine dernière pour rendre hommage aux victimes de l’attentat de Sutherland Springs (Texas) qui a fait 26 morts.

Trump copy and pasted his tweet about the Texas shooting when posting about today’s shooting in California. It’s like he can’t keep up with all the mass murders. pic.twitter.com/2zIcztei5C