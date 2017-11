« Ce sont des garçons grands et forts pour les travaux de la ferme. » « Huit cents », clame l’homme qui dirige les enchères. « 900… 1.000… 1.100… » En Libye, non loin de Tripoli, des migrants sont vendus aux enchères comme esclave pour environ 1.200 dinars libyens, soit près de 700 euros.

Après avoir reçu des informations émanant d’un contact sur place, des reporters de la chaîne américaine CNN se sont rendus en Libye et ont assisté à une scène identique, qui a fait l’objet d’un reportage diffusé mardi soir.

Thousands of migrants and refugees cross Libya each year in search of a better life in Europe. But thanks to a recent crackdown, fewer boats are making it out to sea, leaving human smugglers with a backlog of passengers. So they auction them off as slaves.https://t.co/qCOgPS7UDq pic.twitter.com/4CvflUuT8D