La chaîne de magasins Forever 21 annonce avoir été piratée

La chaîne de magasins de vêtements américaine Forever 21 a annoncé mardi avoir fait l’objet d’un piratage informatique entre mars et octobre, les hackers ont notamment eu accès aux informations bancaires de clients.

Le groupe, qui est présent dans près d’une soixantaine de pays (Etats-Unis, Brésil, Chine, France, Allemagne, Japon et Royaume-Uni par exemple), explique que le piratage n’affecte que « certains » magasins. Il ne dit en revanche pas dans quels pays.

Investigation focused on card transactions in Forever 21 stores from March until last month https://t.co/JHgC6mpRKK