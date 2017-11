VIDEO. Californie: Une cavale meurtrière près d'une école primaire fait quatre morts

Nouveau drame des armes à feu aux Etats-Unis. Un homme a ouvert le feu aux alentours d’une école primaire du nord de la Californie, mardi matin, choisissant apparemment ses victimes au hasard. Au total, le drame a fait cinq morts dont le tireur, abattu par la police, et dix blessés dont deux enfants, selon le shérif adjoint du comté de Tehama, Phil Johnston.

Le bilan aurait pu être bien plus lourd, selon la police : le personnel de l’école, en entendant des tirs, a en effet eu le temps de fermer les portes, tandis que les élèves s’abritaient sous les tables et chaises. Cette procédure de confinement («lockdown») est répétée régulièrement dans toutes les écoles américaines pour se préparer à ce genre de drame.

Le suspect, qui a défoncé le portail de l’établissement avec un véhicule volé, est entré dans la cour, tirant à travers les murs et les fenêtres, mais n’a pas pu pénétrer dans le bâtiment.

BREAKING: At least 3 dead in shooting in Tehama Co. it started at a home and moved to the school. Shooter shot and killed by police. pic.twitter.com/xIKvyIxq4y